Нижегородский музей-квартира Андрея Сахарова накануне 100-летия ученого оказался под угрозой – хранитель музея

Музей-квартира Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде накануне 100-летия ученого оказался под угрозой. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный хранитель музея Марина Шайхутдинова, музей на данный момент закрыт на ремонт, и его не планируют открывать к празднованию юбилея со дня рождения А.Д.Сахарова.

«К 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова, к этому юбилею хотелось получить подарок. Был указ президента — оказывать всяческое содействие всем мероприятиям, которые будут связаны с празднованием юбилея Андрея Сахарова, в том числе и в нашем музее, и мы тоже надеялись. Нашему музею 30 лет, он не ремонтировался капитально ни разу, были выделены средства для этого ремонта, и он начался. Сегодня, когда осталось 2 дня до 100-летия Сахарова, ремонт не то что в разгаре, а он только начат. Тревогу вызывает то, что музей оказался не готов к самому дню рождения. Нам обещают может быть к концу лета, что он будет готов», — рассказала М.Шайхутдинова.

При этом она отметила, что пока речи о закрытии музея не было, но в проекте нет никакого увеличения площади музея, хотя для этого есть возможности. Также М.Шайхутдинова обеспокоена сокращением фондохранилища, так как экспонатам уже не хватало места и до заявленного ремонта.

«Любой ремонт подразумевает улучшение, обновление. Но у нас есть большие сомнения, согласно тому проекту, что это так в нашем случае. Разрушено помещение фонда хранилища — 6.1 квадратных метра, где было рабочее место фондовика. Мы рассчитывали, что будет увеличения площади фонда хранилища, потому что любой музей силен фондами. Нет ни одного музея, где бы фонды уменьшались, и год от года они только прирастают, тем и силен музей. В результате задуманной перепланировки, площадь хранилища не только не увеличивается, но даже уменьшается. На этом месте будет второй туалет. А предметы фондовой коллекции предлагается хранить в служебном помещении, которое будет в другом помещении. И будет выделен закуток — 4 кв.м. — где будут предметы фондовой коллекции, которые уже до ремонта в том помещении не помещались. Понятно, что улучшения ситуации по хранению фондовой коллекции музея Сахарова не предполагается. Это взывает тревогу», — отметила М.Шайхутдинова.

По словам сотрудницы, музей находится на первом этаже и занимает площадь 3-х квартир. На этом же этаже находятся «три квартиры, где сейчас расположены магазины», и ранее речь шла о том, что, если бы город смог выкупить эту площадь за счет федерального или муниципального бюджета, то площадь музея можно было бы увеличить.

«Музею нужно было увеличение площадей, а не перепланировка», — пояснила М.Шайхутдинова.

Несмотря на все замечания и опасения сотрудников музея, они получали ответ, что проекты уже утверждены и ничего сделать уже нельзя.

«Ситуация так складывается, что музей не совсем готов к 100-летию, потому что и мемориальные квартиры не отремонтированы, остальные площади тоже, они перепланируются и неизвестно будет ли это сделано в пользу», — сказала она.