«Проект» утверждает, что знакомые руководителя «Эрмитажа» поделили сферы бизнеса по оказанию музею различных услуг

Интернет-издание «Проект» утверждает, что знакомые руководителя петербуржского Эрмитажа поделили сферы бизнеса по оказанию музею различных услуг.

Один из главных российских музеев, как сообщает сетевое издание «Проект», на постоянной основе работает с компаниями, учреждёнными друзьями и знакомыми семьи руководителя Эрмитажа Михаила Пиотровского. Из материала следует, что перевозкой экспонатов, например, занимается ООО «Хепри», которое создал бывший сотрудник музея Леонид Гаскельберг. Авторы расследования утверждают, что семья этого человека дружит с Пиотровскими как минимум с начала девяностых годов.

Также издание отмечает, что Борис Пиотровский – сын руководителя «Эрмитажа» и члены семьи Гаскельбергов в разное время были совладельцами фирмы «Музейное оборудование и сервис», которая за последнее десятилетие получила от петербуржского музей почти два миллиарда рублей.

Помимо этого, из в расследовании сказано, что различные друзья и знакомые Пиотровских и Гаскельбергов контролируют интернет-магазины и магазины сувениров, связанные музеем. В свою очередь в Эрмитаже сказали изданию, что все компании, о которых идёт речь, занимаются торговлей на основании договоров аренды и субаренды.

Михаил Пиотровский работает директором Государственного Эрмитажа с 1992 года. Его комментарий публикации «Проекта» получить пока не удалось.