Гагаринский суд Москвы должен огласить приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину

Прокуратура запросила для него 6 лет лишения свободы и штраф по обвинению в распространении фейков и склонению к массовым беспорядкам.

Платошкин находился под домашним арестом.

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов говорил сегодня утром в эфире Эха Москвы, что удивлен позицией надзорного ведомства.

Поводом для возбуждения дел в отношении него стали ролики в его YouTube-канале. В частности, Платошкин выступал против поправок в Конституцию.

Отметим, что в 2019 году он участвовал в дополнительных выборах депутатов Госдумы в качестве кандидата от КПРФ.

