Согласно официальным данным, первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 14 миллионов россиян

Полностью вакцинированы чуть более 9 миллионов. Полтора месяца назад этот показатель был почти в два раза ниже, — отмечает РБК. При этом часть регионов, включая Москву, не предоставили свежих данных о втором этапе вакцинации. Лидерство по темпам удерживает Чукотка. На последнем месте Дагестан.

