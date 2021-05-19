Страны Евросоюза разрешат въезд для полностью привитых граждан третьих стран, — подтвердила Еврокомиссия

При этом подчеркивается, что вакцина должна быть одобрена в ЕС. Напомним, — «Спутник» в число таких вакцин пока не входит. В то же время Греция отменила обязательный карантин для россиян при наличии отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации. Вакцинированных россиян без дополнительных ограничений впускает Кипр, -напоминает РБК.