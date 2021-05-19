Принят закон, который вводит ответственность для СМИ, процитировавших «недостоверную информацию другого издания»

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который вводит ответственность для СМИ, которые процитировали «недостоверную информацию другого издания» — сообщает Интерфакс. До сих пор издания не несли ответственность за распространение неподтвержденной информации, если она оформлена как цитата из другого СМИ. Претензии можно было предъявить только к первоисточнику. Теперь отвечать перед законом будут журналисты, которые цитировали сообщение, если власти не смогут установить и привлечь к ответственности главного редактора СМИ-первоисточника.

