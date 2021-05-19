Инициатива по формированию списков «ЕР» на выборах принадлежит партии, но администрация Кремля информируется – Песков

Инициатива по формированию списков одномандатников «Единой России» на предстоящих выборах принадлежит партии, но, как правило, администрация Кремля информируется. Об этом сказал на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», будут ли списки одномандатников «Единой России» согласовываться с президентом, Д.Песков отметил, что инициатива в этом вопросе принадлежит партии. «Как правило, администрация информируется, но еще раз повторяю, что инициатива принадлежит партии», — сказал он.