Министр юстиции предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом

Согласно этой инициативе, им можно будет заходить только на определённый набор сайтов.

В действующих приказах Министерства юстиции есть устаревшие положения и нужно исключить излишние запреты, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом объявил министр Константин Чуйченко. Он сказал, что его ведомство готовит сейчас реформу, которая позволит людям в местах лишения свободы пользоваться интернетом для доступа правовым системам, официальным сайтам судов и органов власти.

Также министр юстиции призвал создать новый тип пенитенциарных учреждений, которые совмещали бы функции СИЗО и колоний. Их предполагается строить за пределами городов. По словам Чуйченко, они таким образом не будут портить городскую среду, как это происходит иногда сейчас, и дети из жилых массивов не будут сталкиваться с уголовным укладом. Министр заключил, что создание подобных учреждений поможет сделать систему ФСИН более гуманной и реализовать «те идеи о том, что наши граждане, несмотря на то, что они совершили преступление, не должны ущемляться в правах». Достоинство таких людей унижать нельзя – отметил Чуйченко.

Ранее газета «Московский комсомолец» писала о том, что сейчас готовится масштабная реформа ФСИН. По данным издания, отдалённые колонии хотят закрыть, общее количество сидельцев снизить примерно в полтора раза, а в оставшихся учреждениях увеличить количество рабочих мест.