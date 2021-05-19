В эти минуты в гагаринском суде Москвы должно начаться оглашение приговора по делу Николая Платошкина

В эти минуты в гагаринском суде Москвы должно начаться оглашение приговора по делу лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, которого обвиняют в склонении к массовым беспорядкам и распространению фейков. Платошкин находится под домашним арестом.

Поводом для возбуждения дел в отношении него стали ролики в его YouTube-канале. В частности, Платошкин выступал против поправок в Конституцию. Отметим, что в 2019 году он участвовал в дополнительных выборах депутатов Госдумы в качестве кандидата от КПРФ.