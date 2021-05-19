Минюст России планирует разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом

Об этом глава ведомства Константин Чуйченко заявил на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, готовится реформа и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Как отметил министр юстиции, некоторые нормы уже устарели Что касается доступа к интернету, то речь идет о возможности использования официальных сайтов органов госвласти.