Переговоры главы МИДа РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдут уже сегодня вечером в Рейкьявике

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдут уже сегодня вечером в Рейкьявике, — подтвердил Интерфаксу источник в российской делегации. Глава российского внешнеполитического ведомства завершил визит в Душанбе и вылетает в столицу Исландии. Это будет первая очная встреча Лаврова и Блинкена. К ней приковано особое внимание из-за крайне сложных отношений России и США в последнее время.