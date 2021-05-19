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12:04, 19 мая 2021

Четыре человека пострадали в результате грозы, которая прошла в Петербурге

Ветер валил деревья и обрывал провода, многие улицы затопило.

Женщина и ребёнок попали в больницу в результате травм от падения частей металлической обшивки с крыши павильона фаст-фуда на проспекте Испытателей. Бабушка с внучкой прятались от непогоды под козырьком торгового центра. Женщина пыталась прикрыть ребёнка и получила травмы лица. У девочки, по данным портала МР-7-ру, выявили сотрясение мозга и перелом. Ещё двоих пострадавших отправили домой. В МЧС сообщили, что ливень с градом повредили 14 автомобилей. Горожане десятки раз вызывали спасателей из-за упавших деревьев. Около метро «Чёрная речка» дерево упало на проезжую часть, перекрыло движение и оборвало трамвайные провода, в Выборгском районе из-за поваленных деревьев пропадало электричество, на перекрёстках выключались светофоры. Порывы ветра перевернули вверх ногами государственный флаг на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, полотнище поправили только утром, сообщает портал «Фонтанка-ру». А блогер Сергей Сухов опубликовал видео удара молнии в крест на Исаакиевском соборе.

По данным метеорологов, этой ночью в Петербурге также будут ливни и грозы.


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