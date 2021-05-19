Массовая драка мигрантов из Средней Азии произошла в Москве

Несколько человек, вероятно, депортируют.

Шесть человек госпитализированы и девять доставлены в полицию в результате драки у кафе национальной кухни на проспекте Вернадского. Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает ТАСС. По его данным, на западе Москвы спор между приезжими из Киргизии и Таджикистана перерос в массовую драку. Из-за чего она началась официально в МВД еще не объявили. Источники агентства отметили, что по предварительным данным конфликт разгорелся из-за личной неприязни и носит бытовой характер.

В итоге в отношении двух участников драки завели административные протоколы о нарушении миграционного законодательства, а семерых привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Несколько недель назад на границе Таджикистана и Киргизии также произошел конфликт, к которому присоединились и военные обеих республик. К первому мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня.