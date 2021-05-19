В России за сутки от коронавируса умерли 390 человек

Это больше, чем днем ранее.

Всего в стране за прошедшие сутки выявлено 7 920 новых случаев коронавируса. С середины мая уровень прироста новых заболевших коронавирусом в России колебался от значений более 9 тысяч до менее 8 тысяч. Сейчас наблюдается рост числа заболевших. Это

следует из данных оперативного штаба. В Москве выявили 2 096 новых случаев COVID-19 за сутки. Умер 61 пациент. В столице впервые с конца марта выздоровевших после коронавируса оказалось больше, чем заболевших. Снизилось и число инфицированных в Москве по сравнению с прошлым днем. Общее число зафиксированных в городе случаев на данный момент превысило 1 миллион 145 тысяч. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация отмечена в Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской и Воронежской областях.

Число заражений коронавирусом в мире превысило 164 миллиона, — утверждает американский Университет Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 3 миллионов 400 тысяч человек.