По мнению главреда «Медиазоны» Смирнова, запрошенный прокуратурой срок для Платошкина вызывает удивление

Гагаринский суд Москвы сегодня огласит приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов запрошенный срок вызывает удивление.

Ранее прокуратура запросила для Н.Платошкина 6 лет лишения свободы по делу о склонении к совершению массовых беспорядков и публичном распространении заведомо ложной информации.

«Ему (Платошкину) много запросили. Трудно что-то говорить, сроки пошли такие жесткие, и жесткие решения. Запрошенный срок вызывает большое удивление», — сказал главред.

С.Смирнов отметил, что политическая деятельность Платошкина довольно странная, так как состоит в основном из подписчиков его канала на YouTube, но тем не менее, этот процесс можно отнести к политическому преследованию со стороны власти.

«Политическая деятельность Платошкина достаточно странная, это был в основном ютуб и все, что вокруг него связано. У него достаточно большая группа поддержки – 100 тысяч подписчиков, которые смотрят его ролики и видео. У него есть люди, которые его поддерживают, это те, которым надоело бездействие КПРФ. Вопрос его преследования другой. В широком смысле слова «политическое преследование» – это общий термин, который характеризует всех, кто каким-то образом не доволен действиями власти и пытается им противостоять. И в этом отношении Платошкин сюда относится», — сказал он.