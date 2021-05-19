Соучредитель Tut.by Волошин рассказал о ситуации вокруг преследования портала

Соучредитель Tut.by Кирилл Волошин рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о ситуации вокруг преследования портала.

«В 2-3 ночи выпустили заблокированных ране е сотрудников из офиса. Офис опечатан, вход запрещен. В тюрьме остаются от 7 до 9 человек, включая главного редактора, генерального директора, бухгалтера, директора нашей аффилированной компании, журналисты», — рассказал он.

По словам К.Волошина, никто не знает, по какой причине в один момент Tut.by удалили из парка высоких технологий и какие претензии предъявляются по неуплатам налогов.

«Мы не знаем, по какой причине нас в один момент, за час выкинули из парка высоких технологий, и какие претензии к нам предъявляются по налогам, и какую деятельность, не соответствующую правила этого парка, мы осуществляли. Мы ничего не знаем», — сказал он.

Как отметил К.Волошин, есть несколько версий происходящего: «Первая версия происходящего — кому-то видимо интересен этот ресурс, кому-то кажется, что если забрать софт, домен и развернуть там пропаганду и идеологию, то такой портал будет популярней. Вторая версия – что идут какие-то переговоры с российской стороной, идет зачистка белорусского поля и освобождение для российской пропаганды, для российской новостной повестки».

«Что известно, так это то, что редакция в том виде, в котором это можно и теми оставшимися людьми, продолжит свою работу, как минимум в социальных сетях. Мы планируем поднять мобильные приложения, в них обновлять новости, надеемся поднять зеркало, которое скорее всего заблокируют, и оно будет работать через VPN», — заключил он.