Франция, Египет и Иордания призывают к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Елисейский дворец распространил сегодня их совместное заявление. Ранее израильские СМИ сообщили, что постоянное представительство Франции при ООН распространило среди членов Совета безопасности проект резолюции, в котором содержится призыв к мирному урегулированию.

Зам.главы российского МИДа Сергей Рябков сегодня отметил, что ближневосточная тема станет одной из главных на ближайшей встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.