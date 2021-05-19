Штат Нью-Йорк отменяет правило об обязательном ношении масок и социальном дистанцировании для вакцинировавшихся

Штат Нью-Йорк, сильнее всего пострадавший из-за пандемии коронавируса, с сегодняшнего дня отменяет правило об обязательном ношении масок и социальном дистанцировании для полностью вакцинированных жителей.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил последовать рекомендации федерального агентства США — Центра по контролю за распространением болезней, который на прошлой неделе резко изменил свою позицию и объявил, что полностью вакцинированные американцы могут не носить маски в публичных местах и не соблюдать социальную дистанцию в два метра. Приказ о ношении масок действовал в Нью-Йорке с середины апреля 2020 года, когда губернатор Куомо впервые потребовал, чтобы все люди старше 2 лет носили маски на публике или при невозможности соблюсти социальную дистанцию. Сегодня 43% жителей штата (почти 8,5 млн человек) полностью вакцинированы — теперь они могут не носить маски нигде, кроме публичного транспорта, медицинских учреждений и школ. Владельцы бизнесов смогут в частном порядке требовать обязательного ношения масок для клиентов. Власти прилегающего к Нью-Йорку штата Нью-Джерси намерены отменить обязательное ношение масок для полностью вакцинированных людей на улице, но пока сохранят требования для закрытых помещений.

В самом населенном штате США Калифорнии правило об обязательном ношении масок в публичных местах будет действовать еще месяц. В столице США Вашингтоне ограничения для полностью вакцинированных людей сняты с 17 мая.