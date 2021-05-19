РБК: Первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 14 миллионов россиян

Первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 14 миллионов россиян, — подсчитала газета РБК. Она ссылается на официальные данные. Лидерство по темпу вакцинации удерживает Чукотка – здесь обе дозы прививки получили 19% населения. Аутсайдером остается Дагестан — там привиты менее 1% граждан.

