В кафе на юго-западе Москвы минувшей ночью произошла массовая драка

Пресс-служба ГУВД Москвы в подтвердила агентству ТАСС, что в кафе на юго-западе минувшей ночью произошла массовая драка, в которой участвовали граждане Киргизии и Таджикистана, в общей сложности 15 человек. Предварительно конфликт произошел из-за личной неприязни и носил бытовой характер. Задержаны несколько человек. Двух из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, семь человек – за мелкое хулиганство.