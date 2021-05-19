В России выявили 7 920 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 920, это минимальный показатель с 6 мая. Умерло за сутки 390 человек. Общее число заболевших увеличилось до 4 965 676, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. При этом в Москве выявили 2 096 случаев заражения, что является минимумом с 4 мая.