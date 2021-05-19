Торговая сеть супермаркетов «Billa» прекратит свое существование

Ее купит крупный российский ритейлер «Лента».

За 161 супермаркет и логистическую инфраструктуру «Лента», как отмечается, заплатит 215 млн евро. Все имущество Billa, а также ее сотрудники будут интегрированы и переведены под бренд «Лента». Как только этот процесс завершится, торговая марка «Билла Россия» будет ликвидирована. Как прогнозируют в «Ленте», сделка позволит ускорить распространение сети супермаркетов в Москве, а ее общая доля на рынке в столичном регионе составит примерно 3%. Кроме этого, по оценкам агентства «Интерфакс», «Лента» станет вторым игроком на рынке ритейла в России по числу супермаркетов. При этом по числу гипермаркетов компания находится на 1 месте в стране. Сделка по покупке Billa, как ожидается, будет закрыта летом этого года – свое одобрение еще должна дать Федеральная антимонопольная служба. В самой компании сделку пока не комментируют, при этом, согласно отчетности, она третий год подряд завершила с чистым убытком более чем в 1,5 млрд рублей.

Накануне стало известно о достижении соглашение по покупке ритейлером «Магнит» торговой сети «Дикси». Сумма сделки может превысить 90 млрд рублей, при этом сам бренд «Дикси» продолжит свое существование.