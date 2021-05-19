Руководство группировки ХАМАС утверждает, что не готово к прекращению ударов по Израилю

Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня достигнуто не было. С таким заявлением выступил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек. По его словам, ООН, Египет, Катар и другие страны продолжают прилагать усилия, направленные на достижения согласия. В то же время представитель группировки назвал вражескими средства массовой информации, сообщившие о готовности ХАМАС к прекращению огня. Он подчеркнул, что требования его народа ясны, понятны и остаются неизменными. Ранее 12-й канал израильского телевидения передал, что Египет через свои частные каналы предложил Израилю объявить режим прекращения огня утром в четверг. Согласно данным телеканала, движение ХАМАС якобы согласилось с предложением Каира, а от Израиля какой-либо реакции пока не поступило.

Обострение конфликта произошло неделю назад, с обеих сторон есть раненые и жертвы.