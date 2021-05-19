В Гагаринском суде Москвы пройдет оглашение приговора лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину

В Гагаринском суде Москвы через несколько часов должно начаться оглашение приговора лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, которого обвиняют в склонении к массовым беспорядком и распространении фейков. Прокурор потребовал для него 6 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Платошкин ранее говорил, что суд ранее изучил все 27 томов его дела за час. Платошкин находится под домашним арестом.

Поводом для возбуждения дел в отношении него стали ролики в его YouTube-канале. В частности, Платошкин выступал против поправок в Конституцию.

Отметим, что в 2019 году он участвовал в дополнительных выборах депутатов Госдумы в качестве кандидата от КПРФ.

