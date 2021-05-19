Главная цель белорусских властей – уничтожение издания Tut.by – главред «Медиазоны» Смирнов

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов считает, что белорусские власти преследуют свою главную цель – уничтожить издание Tut.by. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Преследования журналистом Tut.by оказалось недостаточно. Их главная цель сейчас – уничтожение Tut.by. Или подрыв финансовых возможностей, удар по людям – десятки людей ведь задержаны. В издании, видимо, будут большие проблемы с финансами, так как счета арестованы. Tut.by оказался в очень сложном положении», — сказал главред.

По словам С.Смирнова, белорусские власти давно искали способ уничтожения издания, преследую многих журналистов, но весомый довод нашли только сейчас – неуплата налогов.

«Дело в том, что сегодня утром вышла на свободу журналистка Тут. Бая Катерина Борисевич, которая отбывала полгода заключения за то, что у нее в заметке был комментарий врача о погибшем минчанине. Власть долго думала, что и как с ним (изданием) сделать, политическое решение было и раньше, но они долго искали, как и что делать с этим ресурсом, и вот вчера они придумали историю с неуплатой налогов. Конечно, они это используют максимально для давления на редакцию, для ударов по счетам финансовым и возможностям Tut.by», — заключил главред.