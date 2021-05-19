Преследование Платошкина связано с его приобретенным большим весом на политическом поле – депутат МГД Шувалова

Сегодня будет вынесен приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину. Прокуратура потребовала назначить наказание в виде 6 лет колонии. Как сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат МГД Елена Шувалова, это преследование связано с тем, что он приобрел слишком большой вес на политическом поле.

«Преследование Платошкина связано с тем, что он приобрел на политическом поле слишком большой, недопустимый по их мнению, вес», — сказала она.

По словам Е.Шуваловой, подобных судебных процессов она не встречала за свой большой опыт.

«Я опытный человек, который был на многих судебных заседаниях, но даже я такого еще не видела. Меня поразило две вещи – это жандармская обстановка, когда по всем углам стояли приставы. Но самое главное, когда человеку говорят, нужен особый режим, чтобы он просто не умер, а судья и представители прокуратуры говорят, что – ничего, обойдется, пусть сидит, мы ему жестче дадим наказание. Приходят на ум времена Нюрнберга. Второе – меня поразило то, как простые граждане за 30 серебряников готовы делать все, что им прикажут. Эти приставы, понятно, что это нужда заработать. Почему бы не пойти и мыть полы, чем заниматься этим принуждением», — отметила депутат.

Гагаринский суд Москвы сегодня в 13.00 огласит приговор лидеру движения «За новый социализм» Н.Платошкину. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и публичном распространении заведомо ложной информации.

Ранее Платошкин говорил, что суд изучил все 27 томов дела за час.