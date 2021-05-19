В результате сильного ветра в Москве пострадали два человека

Повалены почти два десятка деревьев, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Ветер с порывами до 17 метров в секунду наблюдался в столичном регионе вчера во второй половине дня. Мэрия сообщала, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Между тем, в Санкт-Петербурге число пострадавших из-за сильной грозы и ветра выросло до 4 человек, двое госпитализированы. Повреждены 14 автомобилей. В Ленинградской области было зафиксировано отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.