Утверждается, что речь идет о самом масштабном изменении дизайна в истории. Компания переосмыслила все: от цвета до формы, света и движения. Google обещает, что пользователи смогут полностью персонализировать свой телефон. Помимо этого заметно увеличится время его работы.
Компания Google представила новую операционную систему Android-12
Утверждается, что речь идет о самом масштабном изменении дизайна в истории. Компания переосмыслила все: от цвета до формы, света и движения. Google обещает, что пользователи смогут полностью персонализировать свой телефон. Помимо этого заметно увеличится время его работы.