Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывает к бойкоту Зимней олимпиады в Пекине в 2202 году из-за нарушений прав человека со стороны властей КНР.

То, что я предлагаю — заявила лидер демократов в Палате Представителей и третье лицо в США Нэнси Пелоси, — это дипломатический бойкот. Не стоит чтить китайское правительство приездом лидером государств в Китай. Если президент Джо Байден и другие мировые лидеры поедут в Пекин «в свете продолжающегося геноцида», то это лишит их всякого морального авторитета говорить о правах человека где бы то ни было в мире, заявила Пелоси на слушаниях в Палате Представителей. Конгрессмен от республиканской партии Крис Смит предложил возложить ответственность на корпорации, которые выступят спонсорами Олимпиады. Независимая комиссия ООН в 2018 году получила достоверные сообщения о том, что не менее 1 миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в концентрационных лагерях в регионе Синьцзян — Пекин описывает эти лагеря как центры профессионального обучения, направленные на искоренение экстремизма, и категорически отвергает обвинения в жестоком обращении и геноциде.

Посольство Китая в США в ответ на призыв Нэнси Пелоси заявило, что в вопросах прав человека американские политики не в состоянии критиковать Пекин.