Шесть человек госпитализированы после драки в кафе на юго-западе Москвы, — передает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Речь идет о заведении на проспекте Вернадского. Участниками драки стали граждане Киргизии и Таджикистана. Нескольких человек задержали, и скорее всего, депортируют по обвинению в нарушении миграционного законодательства.