Исполнительница из России Манижа прошла в финал песенного конкурса «Евровидение»

Наряду с ней 22-го мая на сцену выйдут также представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Этим завершился полуфинал. Манижа выступает с песней «Русская женщина». Конкурс «Евровидение» проходит в Роттердаме.