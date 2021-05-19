Россияне летом могут остаться без мороженого

Причиной как пишет газета Коммерсант стала обязательная маркировка продукции, к которой многие предприятия оказались не готовы.

Производители мороженого должны начать маркировать свою продукцию с первого июня. Однако почти 40 процентов не успевают это сделать. У предприятий возникли сложности с поставками и монтажом оборудования для обязательной маркировки, пишет газета Коммерсант. Участники рынка опасаются остановки производства и дефицита мороженого летом. Проблемы выявили на совещании с руководством министерства сельского хозяйства. На нём представитель оператора системы цифровой маркировки рассказал, что работать по новым правилам полностью готовы только 62 процента производителей мороженого, ещё примерно треть предприятий может задержать маркировку продукции на несколько недель, остальные не выходят на связь. В компании-операторе пеняют некоторым производителям на то, что они заказали оборудование только месяц назад, а есть и такие, кто до сих пор не разместил заказы в типографиях. В министерстве предложили сформировать запас мороженого. Производителей могут освободить от штрафов до августа.

Помимо мороженого с первого июня обязательная маркировка ждёт производителей сыра.