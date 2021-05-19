Эксперты Коалиции по готовности к лечению заявляют о 600 тысячах оставшихся без терапии пациентах с ВИЧ

Выводы сделаны на основе анализа государственных закупок необходимых препаратов.

Государство закупило в прошлом году 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ. Это рассчитано на потребности около 45,7% от всех зарегистрированных больных с этой инфекцией и 64% от общего числа состоявших на учете. К таким выводам пришли эксперты Коалиции по готовности к лечению в ежегодном докладе, на который ссылается сайт РБК. Минздрав централизованно закупает препараты для ВИЧ-положительных пациентов. Согласно государственной программе, каждый регион должен предусмотреть финансирование для обеспечения пациентов, чтобы достичь максимальных значений по лечению. Однако, как указано в аналитическом докладе, охват терапией оказался далек от максимальных значений и составил чуть более 53% против запланированных 90%. Таких показателей в Министерстве здравоохранения хотели достичь за счет увеличения финансирования. На данный момент, цены в региональных закупках на один и тот же препарат отличаются в несколько раз, заключили эксперты Коалиции.

Всего, по официальным данным, по состоянию на конец прошлого года в России зарегистрирован 1 миллион 100 тысяч россиян с диагнозом «ВИЧ-инфекция».