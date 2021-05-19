Роскосмос впервые выставил на продажу спускаемый аппарат корабля Союз

Как передает агентство РИА Новости, речь идет о капсуле, которая доставляла в 2018 году на Землю с орбиты экипаж МКС. Цена публично не называется. По запросу заказчика, Главкосмос готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, а также изготовить стенд и систему подсветки.