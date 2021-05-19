США, по утверждениям американской прессы, пока не будут вводить санкций против газопровода «Северный поток – 2»

Не исключается и вариант полного отказа от санкций против компании-оператора проекта.

Как ожидается, в ближайшее время Госдепартамент направит Конгрессу США обязательный доклад по «Северному потоку – 2» и перечислит структуры, против которых следует ввести санкции. В их числе будет и компания-оператор Nord Stream 2, однако, утверждают источники портала Axios, одновременно Госдеп допустит их исключение из-под ограничений. Как и главы предприятия Маттиаса Варнига. По словам собеседников сетевого издания, внешнеполитическое ведомство может в этом вопросе сослаться на национальные интересы США. Санкции, отмечают источники, могут быть введены против некоторых российских кораблей, которые строят «Северный поток – 2». Между тем единственным способом остановить проект, как утверждается, могут стать ограничения против конечных потребителей газа в Германии. В то же время Вашингтон, согласно публикации, не намерен подрывать тем самым отношения с Берлином.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что приложит все усилия для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом же он сообщил в телефонном разговоре с главой немецкого МИДа Хайко Маасом.