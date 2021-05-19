Соединенные Штаты намерены обогнать Китай на рынке электромобилей

Президент Джо Байден заявил об этом во время посещения завода компании Форд в Мичигане. Он лично опробовал новый электропикап, презентация которого состоится сегодня. По словам Байдена, некоторое время назад Соединенные Штаты лидировали по производству электрокаров, но теперь только восьмые, а Китай первый.