Гагаринский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор по делу Николая Платошкина

Гагаринский районный суд Москвы сегодня должен огласить приговор по делу лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и нарушении санитарных норм. Представитель прокуратуры запросил для него 6 лет колонии общего режима. Адвокат Александр Обозов сомневается в непредвзятости суда. Уголовное дело в отношении Платошкина было возбуждено в июне прошлого года.