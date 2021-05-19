В Берлине схвачен очередной член преступного клана, причастного к ограблению музея «Зеленый Свод» в Дрездене

В ноябре 2019 года из музея были похищены бриллиантовые украшения XVII и XVIII веков большой исторической ценности. 22-летний подозреваемый – пятый задержанный по этому делу. Его разыскивал Интерпол. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе в Берлине.

Глава управления внутренних дел сената земли Берлин Андреас Гайзель заявил, что правовое государство не позволит водить себя за нос. Все, кто нарушает законы, должны после этого задержания сделать соответствующие выводы.

Пятеро молодых людей, участвовавших в ограблении, подозреваются также в поджоге. Все они – члены семейного преступного клана, который повинен во многих крупных деяниях. Среди них – похищение золотой монеты из берлинского музея имени Вильгельма фон Боде. По этому делу преступники были осуждены около года назад.

Четыре других подозреваемых в оказании помощи при ограблении музея в Дрездене еще не пойманы. Их личности не установлены. По всей вероятности, они участвовали в подготовке преступления.

Похищенные украшения до сих пор не найдены. Расследование продолжается.