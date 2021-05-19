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09:09, 19 мая 2021

Пользователи сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube

Как передает ТАСС, ссылаясь на портал Downdetector, большинство жалоб поступает из США и Канады. Пользователи не могут просматривать видео или вообще зайти на сайт.


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