Администрация Байдена откажется от санкций в отношении дочерней компании Газпрома, ответственной за строительство СП-2

Администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении дочерней компании Газпрома, которая отвечает за строительство Северного Потока-2. Беспрецедентное решение, идущее против воли Конгресса, принято для того, чтобы не портить отношения с Германией, сообщило издание Axios накануне.

Госдепартамент США снимет санкции в отношении управляющей компании Северного Потока-2, на 100-процентов принадлежащей Газпрому, и ее Гендиректора, соратника президента России Владимира Путина Маттиаса Варнига. Как сообщило накануне издание Axios со ссылкой этом со ссылкой на источники в администрации США, Госдеп направит в Конгресс требуемые по закону отчет о том, какие лица вовлечены в строительство газопровода и кого стоит внести в санкции, и управляющая компания Nord Stream 2, и Варяги будут обозначены как лица, вовлеченные в подлежащую санкционированию активность, но санкции против них будут сняты. Такое решение Белый дом принял для того, чтобы не испортить отношения с Германией — в Администрации Байдена пришли к выводу, что единственным способом потенциально остановить проект, который уже завершен на 95%, будет наложение санкций на конечных потребителей газа в Германии. При этом, санкции в отношении российских морских судов, участвующих в прокладке Северного Потока-2, Госдеп планирует оставить в силе.

Источники издания Axios в администрации США утверждают, что любые отказы от санкций могут быть сняты в любое время и что цель белого дома по-прежнему состоит в том, чтобы не допустить ввода газопровода в эксплуатацию.