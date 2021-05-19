Генпрокуратура Нью-Йорка перевела в статус уголовного расследование в отношении компании Дональда Трампа

Генпрокуратура Нью-Йорка перевела в статус уголовного расследование в отношении компании бывшего президента Дональда Трампа. «Трамп Организейшн» подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целю получения кредитов. Бывший президент говорит, что никаких нарушений не было, а его преследование политически мотивировано.