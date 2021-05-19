Госдума сегодня рассмотрит законопроект о денонсацией Россией Договора по открытому небу, который позволяет странам-участникам совершать инспекционные полеты над территориями друг друга. Выход из договора – закономерный ответ на действия Соединенных Штатов, — утверждает вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Участниками договора сейчас являются более 30 государств.

