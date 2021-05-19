Руководство группировки ХАМАС утверждает, что не готово к прекращению ударов по Израилю

Руководство группировки ХАМАС утверждает, что не готов к прекращению ударов по Израилю, о чем написали некоторые СМИ. По данным 12 канала израильского телевидения, Египет через свои частные каналы предложил Израилю объявить режим прекращения огня утром в четверг. Движение ХАМАС якобы согласилось с предложением Каира, в то время как от Израиля какой-либо реакции пока не поступило.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

