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08:34, 19 мая 2021

Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану вакцину от коронавируса

Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану вакцину от коронавируса, — пообещал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ранее об этом договорились президенты двух стран во время переговоров в Москве 8 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был единственным лидером другого государства, который присутствовал на параде по случаю Дня Победы.



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