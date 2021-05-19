Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану вакцину от коронавируса, — пообещал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ранее об этом договорились президенты двух стран во время переговоров в Москве 8 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был единственным лидером другого государства, который присутствовал на параде по случаю Дня Победы.
Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану вакцину от коронавируса
Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану вакцину от коронавируса, — пообещал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ранее об этом договорились президенты двух стран во время переговоров в Москве 8 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был единственным лидером другого государства, который присутствовал на параде по случаю Дня Победы.