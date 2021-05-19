Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану вакцину от коронавируса, — пообещал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ранее об этом договорились президенты двух стран во время переговоров в Москве 8 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был единственным лидером другого государства, который присутствовал на параде по случаю Дня Победы.

