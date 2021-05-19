ВОЗ констатирует, что число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 12%

Всемирная Организация здравоохранения констатирует, что число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 12%, а смертность на 5%. Заболеваемость выросла только в Западно-Тихоокеанском регионе. В Европе число новых случаев уменьшилось на четверть.

