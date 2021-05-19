США, как утверждает американская пресса, могут отказаться от санкций против оператора газопровода «Северный-поток-2»

Из-за этого президента Джо Байдена всё резче критикуют республиканцы. Глава Белого дома уверяет, что намерен помешать России.

Санкций против компании Nord Stream-2, ответственной за строительство газопровода и её руководителя Маттиаса Варнига пока не будет. Об этом сообщил портал Axios, информацию подтверждает газета Politico. По её данным госдепартамент США призвал ввести ограничения против нескольких судов, задействованных в строительстве российского газопровода и связанных с ними компаний. Это, по мнению источников издания, задержит строительство трубы, которая пойдёт в Германию в обход Украины. По данным Axios Джо Байден не хочет портить отношения с Берлином из-за «Северного потока-2». В госдепартаменте не комментируют возможный отказ от санкций в отношении оператора газопровода. Тем временем администрацию Байдена уже раскритиковал ряд влиятельных республиканцев. Они призвали не допустить завершения укладки труб. Президент США уверяет: его страна намерена противостоять подрывным действиям России и выступает против завершения строительства «Северного потока»». Об этом Джо Байден сообщил по телефону главе немецкого МИД Хайко Маасу.

Вашингтон ранее внёс судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца — компанию «КВТ-Рус» – в санкционные списки. Несмотря на это «Газпром» обещал достроить «Северный поток-2» в этом году.