Госдепартамент США выступает за введение санкций против четырех судов, задействованных в строительстве «СП-2»

Госдепартамент США выступает за введение санкций против четырех судов, задействованных в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», и четырех связанных с ними компаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники. Публикация подтверждает данные издания Axios о том, что ограничительные меры не затронут оператора проекта. Эта инициатива, по сведениям обоих изданий, будет включена в отчет госдепа, которое ведомство предоставит в конгресс уже сегодня.