Главы Китая и России примут сегодня участие в открытии строительства новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае

Запускать сооружение новых энергоблоков президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Дзиньпин будут по видеосвязи. Как уточняется совместный проект будет выполнен по российскому дизайну.

О строительстве 7-го и 8-го энергоблоков Москва и Пекин договорились еще летом 2018 года. Речь идет о Тяньваньской атомной электростанции, а также АЭС «Сюйдапу». Генеральный контракт по энергоблокам Тяньваньской АЭС вступил в силу еще в марте 2019 года. Строительство планировалось начать в декабре 2020-го.

Ядерная энергетика является одной из важнейших областей сотрудничества двух стран. Так, ранее в Китае были уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС с участием российской стороны. Помимо этого, как ожидается, будет построен реактор на быстрых нейтронах.

Подробностей церемонии открытия строительства ни китайская, ни российская сторона не раскрывают.