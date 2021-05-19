Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по реализации отдельных положений Послания парламенту

Оно в этом году было посвящено главным образом вопросам внутренней политики.

Предложения президента в основном касались развития социальной политики и поддержки малого и среднего бизнеса. Так в частности Владимир Путин объявил о новых выплатах нуждающимся семьям и беременным женщинам, а также о разовых выплатах на школьников — в августе их родителям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого учащегося. Со следующего года также должны заработать принципы «социального казначейства», что означает получение всех федеральных пособий, пенсий, услуг в режиме одного окна, а через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24/7. Кроме того, объявлено о продлении до конца года туристического кэшбэка, позволяющего компенсировать расходы на отдых в России. Кабмину также было поручено в течение месяца представить новые предложения по поддержке предпринимателей, в том числе по мерам налогового стимулирования, доступному кредитованию и так далее. В своем послании глава государства предложил реструктуризировать бюджетные кредиты, выданные регионам на борьбу с эпидемией. И ввести инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% со сроком погашения 15 лет.

В Кремле предстоящее совещание назвали важным. Оно пройдет в формате видеоконференции.