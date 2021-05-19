Ситуацию в Донбассе сегодня обсудит Трёхсторонняя Контактная группа

В её состав входят представители России, Украины и ОБСЕ.

Встречу проведут в формате видеоконференции. На ней рассмотрят вопрос соблюдения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях и разработку плана совместных шагов по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины. В центре внимания также вопрос обмена военнопленными, сообщает Интерфакс. Украинская сторона просит вернуть почти 100 человек — это люди, чьё местонахождение установлено. Ситуация в Донбассе начала обостряться в конце марта, Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в обстрелах. Экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы в прошлом месяце закончилось новыми претензиями. Представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик обвинили Киев в отказе от проведения совместных инспекций, а также предоставления Донбассу данных о нарушениях со стороны сепаратистов. Украинская сторона винит в срыве переговоров российскую делегацию, которая при подготовке совместного заявления «начала цепляться за всякие мелочи в формулировках» (цитата по газете Коммерсант).

Накануне украинская сторона предложила исключить из переговоров по урегулированию конфликта представителей самопровозглашённых республик. Из-за этого, по словам представителей ДНР, было сорвано заседание политической подгруппы, сообщает агентство ТАСС.